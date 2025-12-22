Despar Nord ha completato la ristrutturazione dell’Eurospar situato nel parco commerciale di via Nazionale a Tavagnacco.

Despar Nord ha completato la ristrutturazione del punto vendita Eurospar situato nel parco commerciale di via Nazionale a Tavagnacco. L’intervento, il primo significativo dal 2006 (anno in cui l’azienda subentrò negli spazi ex Epam), ha interessato i 1.271 metri quadri di superficie di vendita, dove operano 22 collaboratori, di cui 4 neoassunti.

Il nuovo layout interno va dalle aree self-service di frutta e verdura, latticini, panetteria e pizzeria, alla gastronomia e macelleria servite, per concludere con surgelati, reparto vini e l’area no-food (bazar, edicola e tessile). Ogni reparto è ora identificato da insegne luminose dedicate e monitor a parete che comunicano offerte e informazioni interattive per orientare il cliente.

Particolare attenzione è stata rivolta all’assortimento, che conta oltre 14mila referenze. È stata potenziata l’offerta di prodotti a filiera corta del progetto interregionale “Sapori del Territorio”: in Friuli Venezia Giulia il progetto raccoglie oggi 850 referenze da circa 127 produttori locali. Tra i partner spiccano il Salumificio Zahre e Wolf di Sauris, il Salumificio Pantarotto di San Vito al Tagliamento, i prodotti Tomini di Collalto e la cipolla rossa di Cavasso Nuovo dell’azienda agricola Carusone Sandra.

Sul piano della sostenibilità, il punto vendita adotta soluzioni all’avanguardia: illuminazione interamente a Led, banchi frigoriferi con porte per ridurre la dispersione del freddo, climatizzazione con pompa di calore e produzione di acqua calda sanitaria tramite recupero del calore degli impianti frigoriferi.

Infine, l’Eurospar di via Nazionale 139 ha esteso gli orari di apertura: dal lunedì al sabato orario continuato dalle 8.00 alle 20.00, mentre la domenica rimane aperto dalle 9.00 alle 13.00.