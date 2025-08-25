Passerella tra le vette: la moda sotto le stelle incanta Sappada

La sfilata di moda a Sappada.

L’estate a Sappada continua con un calendario ricco di eventi, e questa volta i riflettori si accendono sulla moda: martedì 26 agosto alle ore 20.45, Piazzetta Bach ospiterà una sfilata serale dal sapore alpino, nel cuore del centro commerciale naturale di Sappada.

“Passerella tra le vette” è il titolo dell’evento che unirà stile, tradizione e atmosfera di montagna in un’unica serata magica. Sfileranno gli abiti di Lui e Lei Abbigliamento di Patrizia Martini, Gi Sport Kratter e Il Fiocco di Sappada: capi che spaziano dal casual al tecnico sportivo, fino all’eleganza più classica e ai dettagli della tradizione locale. A completare i look in passerella ci saranno anche gli occhiali selezionati da Ottica Sappada, per un tocco di stile che unisce moda e funzionalità.

Il pubblico potrà immergersi in un’atmosfera unica, tra musica, luci e il fascino delle Dolomiti. A rendere la serata ancora più speciale sarà la calda tisana offerta da La Selvatica, perfetta per accompagnare l’evento con gusto e benessere, e tante altre sorprese che contribuiranno a rendere indimenticabile questa esperienza. Un’occasione imperdibile per scoprire il lato più glamour dell’estate sappadina, dove la moda diventa protagonista, sotto le stelle e tra le vette.