Tra tradizione e identità, Feletto celebra la Festa della Verza

Tradizione agricola e identità locali si sono incontrate a Feletto Umberto in occasione della tradizionale Festa della Verza, che ha ospitato il convegno Ortaggi invernali e cambiamenti climatici. Un appuntamento di rilievo per il settore, che ha visto la partecipazione del presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, insieme ai consiglieri Moreno Lirutti e Serena Pellegrino.

Nel suo intervento, Bordin ha sottolineato il valore di iniziative capaci di coniugare tradizione, identità territoriale e attualità. “Questa manifestazione – ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale – è un esempio concreto di come le comunità locali sappiano valorizzare la propria storia affrontando al tempo stesso le sfide del presente, a partire dagli effetti del cambiamento climatico sul mondo agricolo“.

Il presidente ha inoltre richiamato l’attenzione sull’importanza delle scelte dei consumatori: “Quando acquistiamo i prodotti, prestiamo attenzione alla loro origine: è proprio questo l’elemento che garantisce qualità e tutela il lavoro delle nostre comunità agricole“. Non è mancato un riferimento al ruolo fondamentale del volontariato: “Manifestazioni come questa esistono e crescono grazie all’impegno silenzioso ma prezioso dei volontari. Il loro lavoro è un patrimonio sociale che rafforza la coesione delle comunità e rende vivo il territorio“.

Il riconoscimento a Giannino Angeli.

Il momento del conferimento di cittadino benemerito a Giannino Angeli, già sindaco del Comune di Tavagnacco

Bordin ha quindi espresso apprezzamento per il conferimento del riconoscimento di Cittadino benemerito a Giannino Angeli, già sindaco di Tavagnacco e custode della memoria storica della comunità. “Riconoscere l’impegno di chi ha dedicato tempo e passione alla comunità – ha sottolineato il massimo esponente dell’Assemblea legislativa – significa rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle nuove generazioni i valori della partecipazione civica, della solidarietà e della responsabilità verso il bene comune“.

A fare gli onori di casa è stato Bepi Pucciarelli, vero deus ex machina della manifestazione e da anni punto di riferimento per l’organizzazione e la valorizzazione della Festa della Verza. Per l’amministrazione comunale ha portato il saluto della comunità il sindaco Giovanni Cucci. Al convegno sono intervenuti inoltre Massimo Percotto, Costantino Cattivello, Luisa Dalla Costa e Dino Persello, che hanno approfondito gli effetti dei cambiamenti climatici sulle colture invernali e le prospettive future per un’agricoltura sostenibile e di qualità.