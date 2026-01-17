Pasiano di Pordenone festeggia la rinascita della scuola media “Celso Costantini”. Sono stati inaugurati oggi gli spazi didattici ristrutturati dell’istituto, al termine di un importante intervento di riqualificazione. Un progetto che ha interessato il corpo aule, rendendo la struttura più sicura, moderna ed ecosostenibile, senza interrompere le attività scolastiche durante i 16 mesi di lavori. All’open day erano presenti, tra gli altri, l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, il sindaco Marta Amadio e la dirigente scolastica Cristina Del Bel Belluz.

“L’inaugurazione della scuola media ‘Costantini’ di Pasiano di Pordenone rappresenta un momento importante per la comunità, gli studenti e il personale scolastico, che potranno dotarsi di una struttura rinnovata, più sicura ed ecosostenibile – ha spiegato nel suo intervento l’assessore Amirante – . Un intervento finanziato con 2,6 milioni di euro di fondi Pnrr (più un finanziamento comunale di 400mila euro) e che, in questa fase, ha riguardato esclusivamente il corpo aule. Questo ha reso possibile il mantenimento delle attività scolastiche all’interno della struttura durante i 16 mesi di lavori (da novembre 2023 ad aprile 2025)”.

L’opera ha interessato 12 aule, ora più luminose e dotate di nuove tecnologie digitali, e ha incluso interventi di mitigazione del rischio sismico, riqualificazione energetica (attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici), sistemazione dei bagni e del giardino esterno.

Come ha sottolineato l’assessore, la Regione si sta attivando per sostenere gli ulteriori interventi necessari nell’edificio, in particolare per quanto riguarda gli uffici amministrativi e l’aula magna. “Vogliamo assicurare continuità a un investimento strategico nell’ambito del nuovo istituto comprensivo che, oltre a Pasiano di Pordenone, comprende anche i Comuni di Pravisdomini e Chions”, ha rimarcato Amirante ricordando l’impegno costante sul fronte dell’edilizia scolastica in sinergia con la direzione Istruzione dell’assessore Rosolen.

Dopo il taglio del nastro, la mattinata è proseguita con alcune esibizioni musicali degli studenti, l’esposizione dei manufatti realizzati nell’ambito di attività laboratoriali di arte e immagine e la visita guidata alle aule ristrutturate.