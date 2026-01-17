Nicol Delago trionfa a Tarvsio: prima vittoria in Coppa del Mondo

Nicol Delago conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo di sci alpino a Tarvisio, sulla storica pista Di Prampero. Una discesa perfetta, costruita metro dopo metro, che le consegna un successo destinato a restare nella memoria.

La pista è la più lunga della Coppa del Mondo, un tracciato scorrevole, esigente. Pochi i punti realmente tecnici, ma costante la richiesta di far correre gli sci. Delago lo ha fatto sin dall’inizio. Capia affrontata con equilibrio, uscita pulita dalla doppia iniziale, sci subito in temperatura. Sul muro dei Cervi, il tratto più ripido del tracciato, entra decisa, senza esitazioni, costruendo il lancio verso il lungo curvone che porta nella zona di partenza del superG. Qui la pista scorre davvero e lei resta raccolta, testa bassa, appoggi rapidi.

Il momento chiave arriva al salto Lazzaro, immerso in una nebbia fitta che cancella i riferimenti visivi. Le immagini spariscono, resta solo il terreno. Delago entra centrata, atterra stabile, sistema immediatamente gli sci. Da lì ai Prati Salman la sciata si allunga: curvone infinito verso destra, forza modulata, velocità difesa. Molte allargano, lei stringe il giusto.

La variante FIS, una traversa ondulata che richiede sensibilità, viene assorbita senza scomporsi. Nessun rimbalzo, ritmo continuo. Nel tratto finale la pista diventa un piano infinito: due salti, l’ultimo curvone verso destra, il muro di Lucchi e poi il salto conclusivo. Delago resta in posizione fino all’ultimo metro. Il cronometro certifica la perfezione: è vittoria.

Alle sue spalle Kira Weidle-Winkelmann, solida e scorrevole nella parte alta, efficace sul muro dei Cervi, ma leggermente più lenta nel tratto centrale dove Delago costruisce il vantaggio decisivo. Chiude seconda, a due decimi, con una prova di alto livello.

Terzo posto per Lindsey Vonn, ancora una volta a suo agio sulla Di Prampero. Linee strette, posizione aerodinamica impeccabile, grande velocità nei tratti lunghi. Un passaggio più largo nel “triplone” centrale pesa sul risultato, ma il finale è da manuale: miglior parziale negli ultimi metri. Tarvisio continua a parlarle.

Atleta dopo atleta la pista ha perso velocità e non sono arrivati colpi di scena. Ma il verdetto è rimasto chiaro: a Tarvisio è il giorno di Nicol Delago. La prima vittoria in Coppa del Mondo arriva in casa, sulla pista che conosce meglio di tutte. E sa già di storia.