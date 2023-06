Crema&Cioccolato 1° nella categoria Urban ai Foodservice Award

La quinta edizione dei Foodservice Award vede una insegna friulana, la Crema&Cioccolato di Torviscosa, vincere il primo premio quale miglior format franchising d’Italia della categoria Urban.

Le premiazioni si sono svolte allo Stadio San Siro di Milano, in una serata organizzata da Edifs che ha visto la partecipazione, tra le 10 categorie, di 106 insegne finaliste selezionate tra le migliori catene della ristorazione nazionale ed estera in rappresentanza di 4.893 punti vendita.

Crema&Cioccolato è stato premiato da Alessandro Ravecca, presidente di Federfranchising: “La forza dei numeri e l’appeal di un prodotto dalla formidabile marginalità fanno di Crema&Cioccolato una delle proposte più interessanti del food franchising italiano – cita la motivazione della giuria -. L’insegna di caffetteria, gelateria e piccola pasticceria prosegue sui binari dello sviluppo rappresentando un interessante polo d’attrazione per imprenditori che credono nelle potenzialità del foodservice italiano”.

Crema&Cioccolato è oggi presente in Italia con oltre 700 punti vendita, collocandosi nel panorama nazionale come il più importante franchising di gelateria e caffetteria. Un risultato ottenuto in 25 anni di storia, grazie al lavoro degli imprenditori Giancarlo Bertogna e Lorenzo Mazzilli, rispettivamente CEO e Vice Presidente della casa madre Bmv Srl, fautori di un modello di business capace di consentire il “fare impresa” a tutti, rendendola accessibile, economica e di semplice gestione.

“Con orgoglio ed emozione ritiriamo più che un premio: un riconoscimento a livello nazionale per tutto il lavoro svolto, frutto di costante impegno, dedizione e passione. Un premio per quanto fatto, ma preferiamo vederlo come slancio per tutto quello che ancora possiamo fare, sia in Italia che all’estero” ha commentato Matteo Scattolin, International Development Director di Bmv Srl e portavoce del marchio all’evento.

Per il futuro, due gli obiettivi di Crema&Cioccolato: proseguire lo sviluppo del format sul territorio nazionale, presidiando anche canali diversi da quelli urbani, e replicare il modello italiano anche all’estero, internazionalizzando non soltanto il format e l’offerta, ma esportando l’idea lungimirante alla base del successo ottenuto in Italia: offrire a tutti la possibilità di fare impresa.