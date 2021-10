L’incidente tra due auto a Torviscosa.

Scontro tra due utilitarie, paura a Torviscosa. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla strada statale 14.

Qui, per cause in corso di accertamento, c’è stato l’urto tra i veicoli. Sul posto si sono portati i soccorsi inviati dal 118: i due conducenti sono stati ricoverati uno in ospedale a Udine, l’altro a Palmanova. Sono feriti, ma non in pericolo di vita.

Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Torviscosa e i colleghi del Radiomobile di Palmanova.

