L’automobilista ferita nell’incidente a Cividale.

Un’automobilista nel primo pomeriggio di oggi a Cividale. Una donna, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua vettura e si è schiantata contro un palo.

L’incidente si è verificato in via Perusini, nella Città Ducale. Dopo l’allarme, la centrale Sores Fvg ha inviato sul posto un’ambulanza: la conducente è rimasta ferita, fortunatamente in modo lieve, ed è stata affidata alle cure dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Cividale, che hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con i soccorsi, e i carabinieri della locale stazione.

