Il gruppo Alpini di Tricesimo compie 100 anni.

Il gruppo Alpini di Tricesimo celebra i 100 anni di fondazione e ospita contemporaneamente il 6° raduno dell’Ana-Sezione di Udine: una doppia manifestazione che avrà luogo dal 23 al 25 giugno e a cui parteciperanno tutti i 114 gruppi udinesi che hanno recentemente collaborato alla 94esima Adunata Nazionale.

“Tricesimo ospita un grande momento di cerimonie e di conviviale fratellanza – spiega il capogruppo Ugo Guglielmo Mansutti -, in cui protagonista è anche il Gruppo Alpini di Tricesimo che onorerà, assieme ai suoi soci, ben 100 anni di servizio e attività di volontariato, infatti è il secondo Gruppo nato nella Sezione di Udine costituitosi nel 1923 dopo il Gruppo di Paluzza”.

Sono previste due serate a partire dalle ore 20,30 presso il Teatro Comunale L. Garzoni il venerdì 23 giugno con relatori storici di rilievo come Marco Pascoli, Guido Aviani, Gen. Brig. (ris.) Angelo Turi, mentre sabato 24 giugno ci sarà una rassegna corale in memoria dell’indimenticato presidente onorario Ottorino Masarotti con i Cori alpini di Lauzacco, Coro Alpino Cjastelir di Tomba di Mereto e Coro Alpini Passons.

La manifestazione giungerà all’apice il 25 giugno 2023 in cui gli alpini sfileranno per le vie del paese, parteciperanno alla Santa Messa nel Duomo di Tricesimo e, al termine, per chiunque desideri aggregarsi all’allegria degli alpini, con un pranzo sotto al tendone vicino al Municipio.