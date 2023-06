Simulazione dei tecnici per un soccorso in grotta.

Nelle giornate dal 15 al 18 giugno 2023 si svolgerà in Comune di Claut una simulazione di soccorso speleologico all’interno della grotta denominata “Abisso dell’Ottavo Nano”. La grotta, che si trova ai margini del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane in località Colciavath ovvero nella porzione più orientale del Monte Resettum, è di recente rinvenimento e tuttora in fase di esplorazione ad opera degli speleologi locali.

L’operazione di soccorso vedrà la partecipazione contemporanea di squadre alpine, squadre disostruttori provenienti da tutto lo stivale, squadre logistiche e tecnici speleo della Seconda delegazione Speleo FVG del Soccorso Alpino e Speleologico per un totale di sessanta volontari coinvolti dal Friuli Venezia Giulia e da tutta Italia.

La manovra, particolarmente complessa e delicata, prevede il trasporto con barella dell’infortunato dalla profondità di circa 250 metri in risalita fino all’ingresso più basso del complesso di grotte denominato “Fichetto”, posto a quota 1725 m slm, attraverso i numerosi passaggi stretti che caratterizzano l’intera cavità.

Il campo base operativo sarà installato a quota 1500 metri nei pressi della Casera Colciavath e l’ingresso dell’abisso, dove sarà installato un secondo campo base avanzato, sarà raggiunto con l’ausilio degli elicotteri di Elifriulia. Il Cnsas Fvg ringrazia in particolare anche il sindaco di Claut per la collaborazione.