Furto al Santuario di Tricesimo.

I ladri prendono nuovamente di mira un luogo di culto, ma questa volta non per rubare le offerte dei fedeli, come accade di solito: il furto, infatti, è stato messo a segno al Santuario di Tricesimo dove sono stati portati via tubi di rame.

E’ accaduto tra il 22 e il 23 febbraio scorsi, al Santuario della Madonna Missionaria di via del Castello. A presentare denuncia ai carabinieri, è stato il sagrestano, un uomo del ’48 residente a Reana del Rojale che si è accorto che le tubature erano sparite.