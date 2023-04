L’appello social di una ragazza per la spaccalegna rubata.

A Tricesimo, per la precisione in zona Ara Piccola, qualcuno ha pensato bene di rubare una spaccalegna; solo che la vittima del furto è un falegname: danno doppio, quindi, perché oltre che per uso domestico, il macchinario gli serviva per lavoro.

La figlia, quindi, ha deciso di lanciare un appello sui social perché si faccia avanti chiunque possa avere qualche informazione: “Mercoledì notte o giovedì mattina è stata rubata la spaccalegna di mio papà – ha scritto Chiara Garini -. E’ rossa ed è molto pesante. Se qualcuno dovesse notarla o abbia dei minimi sospetti, mi contatti”.

Il macchinario è stato rubato dal campo di fronte alla casa dei proprietari: “La utilizzava mio papà da diversi anni e la lasciava sempre coperta. Non abbiamo mai avuto problemi. Mercoledì notte invece, i nostri vicini hanno sentito dei rumori e la mattina successiva ci siamo accorti che non c’era più e c’erano i segni nell’erba del passaggio di un furgone o carrello“.

Sembrerebbe, quindi, un furto organizzato: “Si vedono i segni – continua la giovane -, come se avessero “parcheggiato” il veicolo dietro il box, forse per non farsi vedere, e poi, una volta caricata, hanno fatto il giro del campo”. La speranza, ora, è che qualcuno si faccia avanti e che il macchinario possa tornare al legittimo proprietario che, va ribadito, lo usa anche per lavoro.