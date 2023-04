Si è spenta a 63 anni Lucia Nervo, storico punto di riferimento di chi frequentava il Vecchio Stallo di via Viola a Udine, ma non solo. Aveva infatti lavorato in tanti locali storici della città, accogliendo sempre tutti con il suo sorriso e la sua gentilezza.

Era rimasta dietro al bancone fino all’ultimo, fino a pochi mesi fa, quando aveva scoperto di avere una grave malattia, che però non le aveva levato la voglia di lottare: “La mamma era una donna umile, buona, una grande lavoratrice e una grande madre: ha tirato su 4 figlie sempre lavorando – racconta la figlia minore, Gabriella -. Una grandissima combattente, anche negli ultimi momenti”.

Nata a Tortona, Lucia si era trasferita a Udine da bambina, in via Gorizia, con i genitori. Finite le scuole, era andata a lavorare in fabbrica e poi in tanti storici locali di Udine: al glorioso Piper (quello che oggi è chiamato Contarena) e al Liberty, per arrivare nel 1993 all’osteria Vecchio Stallo.

“Era molto socievole e sempre col sorriso – continua la figlia -, in tanti la conoscevano e le volevano bene. Io lavoro in un bar in Piazza San Giacomo e, da quando abbiamo scoperto la sua malattia, abbiamo versato tante lacrime assieme io e i suoi clienti. Il nostro è un lavoro faticoso, ma è unico dal punto di vista dei rapporti umani che si creano”.

Lucia lascia il marito Alberto, le quattro figlie (oltre a Gabriella, Debora, Antonella e Annalisa) e 14 nipoti per cui è stata una super nonna. I funerali saranno celebrati lunedì 17 aprile, alle 15.30 alla Chiesa di Gesù Buon Pastore di via Riccardo di Giusto.