Un compleanno aiutando le popolazioni colpite dall’alluvione per Stanimir Bergagnini.

Compie 21 anni, oggi, Stanimir Bergagnini un ragazzo di Tricesimo che da 4 anni fa parte del gruppo comunale di Protezione civile di Tavagnacco. Compie 21 anni a Forlì, ed è già operativo da ieri pomeriggio per aiutare le comunità in ginocchio a seguito dell’alluvione dell’Emilia-Romagna.

È partito ieri mattina, dalla sede di PrcFvg di Palmanova, con la settima colonna mobile della Protezione civile regionale Fvg. “Sono un ragazzo come gli altri: mi piace stare in compagnia dei miei amici – dice – . Ma mi hanno insegnato che quando c’è bisogno, quando c’è qualcuno da aiutare, bisogna aiutare. Non importa se è il giorno del tuo compleanno. Qui a Forlì c’è tanto lavoro da fare. Voglio aiutare le persone in difficoltà”.

Stanimir, che di recente è abilitato anche all’attività di antincendio boschivo (Aib), ha conosciuto l’attività di protezione civile durante un campo scuola, quand’era solo un ragazzino. Anche il padre fa parte della squadra di Tavagnacco di Protezione civile.

Lavora nell’azienda di famiglia e il suo desiderio, per il futuro, è di lavorare nel volontariato civile, in particolare per la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, a favore di chi ha bisogno e quando serve. Ha già svolto attività, a supporto, come volontario di protezione civile del gruppo di Tavagnacco, in occasione di eventi meteo avversi: sempre disponibile, quando c’è stato bisogno di lui, per taglio alberi e svuotamento di cantine dall’acqua.

“Quando è arrivata la richiesta di dare la propria disponibilità per aiutare le comunità dell’Emilia-Romagna – spiega -, ho dato subito la mia adesione. Ieri sono partito. Qui a Forlì ho visto che i colleghi hanno svolto un ottimo lavoro ma c’è ancora tanto da fare. Mi sono svegliato presto questa mattina e sono già all’opera”.

Per Stanimir questa è la prima missione fuori dal Friuli Venezia Giulia. Un compleanno particolare, in una terra devastata dalla calamità. Per i festeggiamenti si rimanda al rientro, previsto per mercoledì della prossima settimana.