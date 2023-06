Un gruppo di giovani alla scoperta di Prossenicco.

Il Tomadini per la seconda estate consecutiva riporta i giovani a scoprire Prossenicco. In una società che corre veloce è necessario riscoprire le piccole cose e, allo stesso tempo, imparare a conoscersi. Dal prossimo 28 agosto, fino al 2 settembre, il Tomadini coordinerà un gruppo di giovani alla scoperta di natura, tradizioni e leggende che caratterizzano il paese di Prossenicco e tutto quello che lo circonda.

I giovanissimi potranno conoscere il fiume Natisone, le sue bellezze e con gli educatori imparare a viverlo e rispettarlo. Ci sarà poi il cinema all’aperto, le gite nella natura, i giochi per strada e la sinergia con i paesani che potranno condividere la propria esperienza di vita in paese e i riti che hanno caratterizzato la propria gioventù a Prossenicco.



“Un’organizzazione di un’attività rivolta ai bambini è come uno stagno, di tanto in tanto va tolta l’acqua putrefatta ed inserita acqua pulita, eliminare delle attività, inserirne di nuove – commenta Luca Rui, direttore del Tomadini ed uno degli ideatori di questa iniziativa – bisogna anche cambiare le persone ed è necessario esattamente come il cambiamento dell’acqua in uno stagno. Il rischio? Sedimentare mentalità, comportamenti ed atteggiamenti stantii e diseducativi. L’esempio dato rimane sempre il metodo educativo più efficace. I bambini non sono mai stati bravi nell’ascoltare gli adulti, ma non hanno mai mancato di imitarli”.



La settimana è resa possibile grazie al supporto della Pro Loco Prossenicco APS, della Pro Loco Amici di Prossenicco, della Polisportiva Ermanno Lizzi e del Comune di Taipana nella figura del sindaco Alan Cecutti.