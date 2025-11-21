Il furto in una casa di Tricesimo.

Maxi furto da professionisti, quello avvenuto in una casa di Tricesimo: mentre i proprietari erano in casa, i ladri hanno forzato una finestra del piano superiore facendo razzia di ori e contanti. A denunciare il colpo, avvenuto tra le 17 e le 19 di giovedì 20 novembre, è stata una pensionata di 78 anni che, al momento dell’intrusione, era nell’abitazione con suo marito. Pesante il bottino dei ladri: sono riusciti a portare via 10mila euro in contanti e 100mila euro in gioielli.

Tra il 18 e il 20 novembre, altri tre furti in abitazione sono stati registrati tra Udine e Latisana. Nel capoluogo, un uomo di 60 anni ha trovato la casa svaligiata, nel pomeriggio di ieri. I ladri sarebbero entrati da una finestra, rubando gioielli per circa 7 mila euro, senza lasciare tracce. Infine, a Latisana sono stati rubati altri 200 euro e preziosi per circa 5 mila euro, con ingresso da finestra e fuga immediata