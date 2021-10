All’Università di Trieste si è raggiunto il record di iscritti.

La pandemia non ha frenato l’attrattività dell’Università di Trieste che, con un dato provvisorio di 4.495 nuovi studenti già immatricolati per l’anno accademico appena iniziato, registra un nuovo record di ingressi.

“In questi ultimi due anni abbiamo cercato di stare vicini il più possibile ai nostri studenti, intercettando le loro esigenze di continuità didattica nel periodo del lockdown e di ritorno in presenza in questa ultima fase – sottolinea il rettore Roberto Di Lenarda –. I ragazzi l’hanno percepito e ci hanno dato fiducia. Stiamo lavorando per migliorare ulteriormente gli ambienti, i laboratori, i servizi e la qualità della didattica”.

Cosa scelgono ragazzi e ragazze.

Escludendo i corsi dell’area medica e sanitaria, che velocemente stanno raggiungendo i limiti imposti dal numero programmato, i corsi con un numero maggiore di immatricolati sono Economia e Gestione aziendale seguita da Scienze Politiche e dell’amministrazione, Scienze dell’educazione e da Economia internazionale e mercati finanziari. Seguono poi Giurisprudenza, Scienze e tecniche psicologiche, Comunicazione interlinguistica applicata, Fisica e Ingegneria Industriale. Grande interesse anche per Intelligenza artificiale e Data analytics e Ingegneria Navale.

I corsi che crescono percentualmente di più rispetto allo scorso anno sono Intelligenza artificiale e Data Analytics, Geologia, Scienze Politiche e dell’amministrazione, Economia Internazionale e mercati finanziari e Scienze e tecniche psicologiche e architettura.

C’è ancora tempo per immatricolarsi.

È ancora possibile immatricolarsi per alcuni corsi di Laurea Triennale. C’è tempo fino al 4 novembre 2021 per Matematica, Geologia, Intelligenza Artificiale e Data Analytics e tutti i corsi di Laurea in Ingegneria. Le date di ammissione alle Lauree Triennali del Dipartimento di Studi

Umanistici (non a numero chiuso) sono invece fino al 26 ottobre 2021 per l’iscrizione all’ammissione/selezione e fino al 28 ottobre 2021 per l’immatricolazione. Saranno riaperte a breve anche le immatricolazioni alle Lauree Triennali del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche.

