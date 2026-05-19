Frana sulla strada tra Sigilletto e Collina, intervento urgente da 600mila euro a Forni Avoltri

Un intervento immediato da 600mila euro per mettere in sicurezza la strada comunale tra Sigilletto e Collina, nel comune di Forni Avoltri, dopo gli eventi meteo che nella notte del 15 maggio hanno provocato il distacco di ingenti volumi di materiale lapideo dal versante sovrastante la viabilità.

A disporlo è stato l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi, che ha firmato un decreto di somma urgenza per garantire la continuità dei collegamenti ed evitare l’isolamento delle località interessate.

Il sopralluogo dopo il maltempo

A seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici regionali il 16 maggio è stata accertata una situazione di elevata criticità del versante, caratterizzato dalla presenza di masse rocciose instabili e dal concreto rischio di ulteriori distacchi, aggravato dalle condizioni meteorologiche avverse. La strada interessata rappresenta infatti l’unico collegamento con gli abitati di Collina e Collinetta e costituisce una direttrice essenziale per i residenti, le attività economiche e la gestione delle emergenze.

L’intervento autorizzato prevede, tra le principali opere, la pulizia e il disgaggio del versante, il taglio della vegetazione instabile, la realizzazione di una barriera paramassi lunga circa 60 metri e la predisposizione, se necessario, di una viabilità provvisoria di servizio per garantire il collegamento con la frazione di Collina durante l’esecuzione dei lavori.

“Stiamo operando – ha sottolineato Riccardi – con procedure straordinarie e tempi rapidissimi perché in situazioni come questa è fondamentale intervenire senza ritardi per ridurre il rischio e garantire la sicurezza delle comunità locali”.