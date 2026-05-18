A Udine via all’abbattimento di quattro platani di viale Vat: il programma dei lavori e come cambia la viabilità in zona.

A partire da oggi, lunedì 18 maggio, il comune di Udine procederà all’abbattimento di quattro platani situati in viale Vat, lungo la roggia. Si tratta di alberi di grandi dimensioni, con altezze comprese tra i 19 e i 26 metri, collocati in prossimità di abitazioni e aree frequentate di un quartiere densamente abitato.

La decisione è stata assunta dal Servizio verde pubblico e Impianti sportivi del Comune di Udine a seguito di verifiche approfondite sullo stato fitosanitario e strutturale degli alberi. Le analisi dendrometriche e le successive perizie strumentali hanno infatti evidenziato la presenza di carie interne, una condizione che può compromettere la stabilità del fusto e rendere gli esemplari pericolosi.

Analisi effettuate.

Le analisi dendrometriche sono l’insieme delle metodologie tecniche e scientifiche utilizzate per valutare dimensioni, crescita, volume, stato di salute e stabilità degli alberi. Attraverso misurazioni del diametro del tronco, dell’altezza, dell’accrescimento e mediante strumenti specifici, come le indagini strumentali interne, è possibile individuare cavità, marciumi o alterazioni non sempre visibili dall’esterno. In questo caso, proprio gli approfondimenti tecnici hanno portato alla prescrizione dell’abbattimento dei quattro platani per garantire la sicurezza di tutti.

Il sopralluogo tecnico è stato effettuato il 28 aprile 2026 insieme ai tecnici della ditta Verde in Quota, al personale del Servizio verde pubblico del comune di Udine e alla società Arriva Udine per il trasporto pubblico locale. I lavori sono affidati alla ditta Verde in Quota.

Le modifiche alla viabilità.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento in condizioni di sicurezza, è stato necessario prevedere alcune modifiche temporanee alla viabilità e al servizio di trasporto pubblico. La chiusura dei tratti di viale Vat interessati dai lavori comporterà infatti lo spostamento provvisorio di alcune fermate, così da garantire comunque la continuità del servizio per gli utenti. Le variazioni saranno limitate al tempo necessario allo svolgimento dei lavori.

Nella prima fase, prevista da lunedì 18 a martedì 19 maggio 2026, dalle 8 alle 17, sarà interessato il servizio extraurbano: la fermata di viale Vat 44 sarà temporaneamente sospesa e sostituita dalla fermata di viale Vat 60.

Nella seconda fase dell’intervento, da mercoledì 20 a venerdì 22 maggio 2026, sempre nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 17, le modifiche riguarderanno sia il servizio urbano sia quello extraurbano. In questi giorni saranno sospese le fermate Vat 2, compresa quella sul lato del parco giochi, e le fermate di viale Vat 20 e 23. Gli utenti potranno utilizzare, in alternativa, le fermate di piazzale Chiavris 45 e di via Monte Grappa 5.