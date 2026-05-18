Banca 360 Fvg compie 135 anni e approva bilancio da record

Banca 360 Fvg compie 135 anni e approva il bilancio.

Compie 135 anni Banca 360 Fvg, l’istituto di credito cooperativo nato nel 2023 dall’unione di Friulovest Banca e BancaTer, le cui radici affondano però nel 1891, e approva un bilancio davvero da record.

Proprio il 17 maggio di quell’anno veniva costituita la Cassa Rurale di Meduno, la più antica delle realtà confluite nell’attuale gruppo; il 29 novembre seguente nasceva quella di San Giorgio della Richinvelda. Due esperienze pionieristiche in un Friuli di agricoltori ed emigranti, dove la cooperazione era l’unica leva possibile per costruire opportunità, in un solco già tracciato dalle intuizioni di Leone Wollemborg.

Non a caso l’assemblea dei soci 2026 si è tenuta alla Fiera di Udine nel giorno esatto dell’anniversario della Cassa Rurale di Meduno. Ai partecipanti è stata donata la pubblicazione “Le Radici e l’Anima: Banca 360 Fvg”, che ripercorre storia, principi e obiettivi della cooperativa.

“Le nostre radici affondano in un’idea semplice e potente: essere Banca delle persone, di comunità, capace di sostenere lo sviluppo economico e sociale in modo responsabile e inclusivo – sottolinea il presidente Luca Occhialini –. Questa identità non è mai stata statica: si è evoluta nel tempo, mantenendo saldo il legame con i principi originari ma adattandosi ai cambiamenti”.

Nell’anno trascorso il sostegno al territorio regionale, comprensivo di beneficenze e sponsorizzazioni, ha superato i 2,7 milioni di euro. È stato inoltre rafforzato il welfare attraverso la mutua Credima 360, definita dal presidente “una scelta strategica che interpreta in chiave contemporanea la mutualità, offrendo strumenti concreti di tutela e benessere”.

I numeri.

Accanto all’attenzione sociale, i numeri confermano la solidità del modello. Il bilancio 2025 chiude con masse intermediate a 7,21 miliardi di euro, in crescita di oltre 520 milioni (+7,8%). La raccolta complessiva si attesta a 4,67 miliardi (+6,5%, pari a oltre 287 milioni in più), mentre gli impieghi verso la clientela arrivano a circa 2,54 miliardi, con un incremento di 234 milioni (+10,1%). Particolarmente significativo il sostegno al comparto agricolo, con finanziamenti su fondi regionali LR80 per oltre 72 milioni (il 32,3% dell’erogato regionale complessivo) e mutui Frie e Fondo Sviluppo per 67 milioni (36% del totale).

Sul fronte della redditività, il margine di interesse sale a 88,3 milioni (+2,8%), trainato dal miglior rendimento del portafoglio titoli. Crescono anche le commissioni nette (+9,4%, pari a 2,6 milioni in più), grazie soprattutto al ramo assicurativo danni e ai finanziamenti con fondi di terzi. I costi operativi salgono a 65,5 milioni (+9,1%), per effetto del rinnovo del contratto collettivo e dell’incremento delle spese informatiche. L’utile netto raggiunge i 40,8 milioni, in crescita del 18,7% rispetto al 2024. Il ROE sale all’11,07% (dal 10,51%), il ROA all’1,06% (dallo 0,98%). Oggi Banca 360 Fvg conta 59 filiali, 155 Comuni serviti, quasi 20 mila soci e oltre 100 mila clienti, all’interno di un sistema regionale che vede otto BCC con 247 sportelli, oltre 94 mila Soci e quasi 400 mila clienti.