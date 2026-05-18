Cambio al vertice del Norm della Compagnia carabinieri di Trieste: si è insediato il tenente Pierpaolo Oddo.

Avvicendamento al vertice del Nucleo operativo e radiomobile (Norm) della Compagnia carabinieri di Trieste, situata nella storica caserma di via Hermet. Il tenente Pierpaolo Oddo si è insediato al Comando del Norm, che nell’ultimo anno era stato retto in sede vacante dal luogotenente Giuseppe Armao.

Venticinquenne, originario di Erice (TP), Oddo ha prima frequentato la Scuola militare “Nunziatella” di Napoli, conseguendo il diploma di maturità classica, per poi accedere all’Accademia militare di Modena e alla Scuola ufficiali carabinieri di Roma, dove, al termine del percorso formativo, nel 2024 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza. Il primo incarico assunto è stato quello di comandante di Plotone presso la Scuola marescialli e brigadieri di Firenze; successivamente è stato impiegato in qualità di Provost Marshall nell’ambito della missione internazionale “Inherent Resolve Prima Parthica” in Kuwait.

Il nuovo comandante assume, quindi, la guida del Nucleo operativo e radiomobile con l’obiettivo di proseguire e intensificare l’attività di prevenzione e repressione dei reati, oltre a garantire il pronto intervento su tutto il territorio di competenza h24.