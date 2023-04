Addio al carabiniere che recuperò la preziosa statua di San Vito

E’ scomparso il carabiniere Luigi Biancuzzi.

E’ scomparso improvvisamente, nella sua residenza a Romans d’Isonzo, il maresciallo dei carabinieri Luigi Biancuzzi del Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale di Udine. Nato nel 1976, Biancuzzi era entrato nell’Arma nel 1998, prestando servizio in Trentino Alto Adige fino al 2009. Successivamente è stato trasferito in Friuli Venezia Giulia, dove ha servito prima presso la compagnia di Gradisca e poi quella di Mariano.

Nel 2019, il maresciallo Biancuzzi si era reso protagonista del recupero di una statua raffigurante San Vito, trafugata oltre 40 anni prima. Infatti, è stato tra coloro che hanno individuato in Lussemburgo un’opera in legno del XVII secolo, dal valore di 30mila euro, che era stata rubata dalla Collegiata di Santa Maria Assunta di Gallatone, in provincia di Lecce, nel 1981. Questa ricerca lo ha portato a recarsi nel piccolo Paese europeo, con la collaborazione della polizia locale, per perquisire una casa d’aste. Biancuzzi lascia la moglie e una figlia.