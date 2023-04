Cade sul monte Zoncolan.

Cade sul monte Zoncolan, in Carnia: tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza. In un primo momento sembrava infatti trattarsi di un infortunio grave, al punto che gli infermieri della Struttura operativa regionale di emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l’elisoccorso e l’ambulanza.

Lo sciatore, classe 1966, di Tolmezzo, aveva iniziato a intraprendere la discesa lungo la pista non battuta quando, a causa della neve pesante, si è procurato una forte distorsione ad una caviglia, forse una frattura, che non gli ha permesso più di proseguire.

L’uomo ha riportato solo un trauma a un piede, ed è stato portato all’ospedale di Tolmezzo con ferite lievissime, con l’ambulanza.