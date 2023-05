Le piante erano la sua passione, addio a Dennis Michelutti: trovato morto in casa

Dennis Michelutti aveva 46 anni.

Lutto a Udine per la scomparsa Dennis Michelutti. Il 46enne, analista chimico e esperto di botanica, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via De Gregori. Michelutti, da tempo impegnato nel volontariato e attivo nella parrocchia, era noto come un appassionato naturalista, membro del Club Alpino Italiano e affiliato all’associazione Papa Giovanni XXIII.

Diplomato come tecnico delle industrie chimiche, Michelutti ha lavorato presso il Dipartimento di Scienze agrarie dell’università, dedicandosi all’approfondimento delle piante. Nel 2011, ha iniziato la sua attività divulgativa presso il “Villaggio degli orsi” a Stupizza (Pulfero), guidando numerose scolaresche alla scoperta dei grandi carnivori come orsi e linci, che stavano tornando a popolare il Friuli provenienti dalla Slovenia. Durante queste passeggiate naturalistiche, si è occupato della componente botanica.

Michelutti ha tenuto numerosi corsi come esperto di botanica, partecipando alle attività del Gruppo Regionale di Esplorazione Floristica, del Museo Friulano di Storia Naturale e contribuendo all’identificazione di piante rare. Ha collaborato con il gruppo Diego Collini dell’Alpinismo Giovanile della Società Alpina Friulana ed è stato operatore naturalistico. Ha inoltre prestato il suo supporto al Parco Botanico del Cormôr e al Comitato Scientifico della Società Alpina Friulana.

I funerali di Michelutti si terranno il prossimo lunedì 22 maggio alle 12 presso la chiesa di Gesù Buon Pastore, situata in via di Giusto. Prima delle esequie, domenica alle 18, si svolgerà il rosario in suo onore.