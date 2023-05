Si scontrano con gli scooter, soccorsi due giovani

Incidente a Morsano al Tagliamento.

Due ragazzi – uno minore – sono stati i soccorsi questa mattina dai sanitari a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Morsano al Tagliamento, in via Centro, nella frazione di Saletto. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine si sono scontrati mentre stavano viaggiando rispettivamente su due scooter.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio dell’ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento che li ha presi in carico e trasportati entrambi all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, uno in codice verde per escoriazioni e uno in codice giallo per la cura di una frattura a un braccio.