Angelo Montantari è il nuovo rettore dell’Università di Udine

Angelo Montanari eletto rettore dell’Università di Udine con 329 voti.

Angelo Montanari è il nuovo rettore dell’Università di Udine per i prossimi sei anni accademici, dal 2025 al 2031. È il decimo rettore dell’Ateneo friulano. È stato eletto il 2 aprile, alla seconda convocazione delle votazioni, con 329 voti, mentre Fabiana Fusco, l’altro candidato, ne ha ottenuti 260. In questa tornata il vincitore doveva raggiungere almeno il 40% dei voti esprimibili, cioè 280 su 699. Le schede bianche sono state 32. L’affluenza è stata del 84,47%, pari a 963 votanti su 1140 aventi diritto. Il 19 marzo si era svolto senza esito il primo voto, in cui Montanari aveva ottenuto 313 preferenze, Fusco 255, mentre era richiesta la maggioranza assoluta dei voti esprimibili pari a 352.

Angelo Montanari è professore ordinario di Informatica del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche e delegato dell’Ateneo per la sede di Pordenone. Dal 1° ottobre succederà a Roberto Pinton dopo la nomina del Ministro dell’università e della ricerca. Fabiana Fusco, professoressa ordinaria di Glottologia e linguistica, è la direttrice del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società.

Le votazioni.

In questo secondo turno hanno votato: il 93,48% dei professori ordinari, pari a 172 su 184; l’88,33 X% dei professori associati, 280 su 317; l’89,57% dei ricercatori, 103 su 115; l’81,82% dei componenti il Consiglio degli studenti, 18 su 22, e il 77,69% del personale tecnico-amministrativo, 390 su 502. Il personale esprime un voto ponderato pari al 12% del numero di votanti della componente.

Il risultato del voto è stato validato dalla Commissione elettorale centrale presieduta dal professor Dimitri Girotto e proclamato dal decano dei professori ordinari, Enrico Gori. Le votazioni si sono svolte online dalle 9 alle 18. Il rettore Roberto Pinton ha salutato il nuovo rettore eletto augurandogli buon lavoro.

«Ringrazio tutta la comunità universitaria – ha detto il rettore eletto Angelo Montanari –. Sono consapevole del forte radicamento dell’Ateneo nel suo territorio che è stato e continua ad essere un elemento essenziale della sua vita. Sono stato studente di questa università e sento tutta la forza e la responsabilità di questa storia e di questo legame che rimane, come all’inizio, forte e fondamentale. Ora dobbiamo guardare insieme al futuro senza paura per affrontare le molte sfide che ci attendono».

Chi è Angelo Montanari.

Angelo Montanari è nato nel 1962 a Sacile, dove risiede. Si è laureato in Scienze dell’informazione nel 1987 all’Università di Udine. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Informatica all’Università di Amsterdam. Dopo aver lavorato alcuni anni al Cise, uno dei laboratori di ricerca dell’Ente nazionale per l’energia elettrica, è ritornato all’Ateneo friulano come ricercatore. Dal 2005 è professore ordinario di Informatica del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche. Ha collaborato e collabora con numerosi atenei italiani ed esteri e coordina un gruppo di ricercatori del Laboratorio di scienza dei dati e verifica automatica del dipartimento.

Ha contribuito, negli anni, a costruire e consolidare un gruppo di ricerca riconosciuto a livello internazionale e oggi distribuito in più atenei, nelle aree dell’intelligenza artificiale e dell’informatica teorica. Autore di più di 300 pubblicazioni scientifiche su riviste e atti di conferenze e workshop internazionali, è il presidente del capitolo italiano dell’Associazione europea di informatica teorica. Ha diretto l’allora Dipartimento di Matematica e informatica e coordinato il Consiglio unificato dei corsi di studio in Discipline informatiche. Ha inoltre coordinato il Nucleo di valutazione dell’Ateneo. Per quattro anni è stato prorettore dell’Ateneo, presiedendo anche la Commissione affari istituzionali: un anno con rettore Alberto Felice De Toni e tre con rettore Roberto Pinton. Durante il periodo del Covid ha coordinato l’attività del gruppo di lavoro che ha gestito la didattica di emergenza. Da più di due anni è il delegato dell’Ateneo per la sede di Pordenone. È anche il coordinatore del Consiglio scientifico e membro del consiglio di amministrazione dell’Ecosistema territoriale dell’innovazione Inest che coinvolge i nove gli atenei del Triveneto e circa 450 aziende.

I rettori dell’Università di Udine.

I nove rettori che hanno guidato l’Ateneo dalla sua nascita, nel 1978, sono: Antonio Servadei (1978 – 1979), Mario Bonsembiante (1979 – 1981), Roberto Gusmani (1981 – 1983), Franco Frilli (1983 – 1992), Marzio Strassoldo (1992 – 2001), Furio Honsell (2001 – 2008), Cristiana Compagno (2008 – 2013), Alberto Felice De Toni (2013 – 2019), Roberto Pinton (dal 2019).