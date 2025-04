Allarme nel laboratorio di chimica della scuola: intervengono i vigili del fuoco

Alle ore 13.50 circa, i Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti con una squadra supportata dal nucleo provinciale NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) e il funzionario di guardia presso un Istituto Tecnico Superiore della citta, dove era stato segnalato un odore acre all’interno del laboratorio di chimica organica.

Al momento della segnalazione il laboratorio era vuoto e all’arrivo dei Vigili del fuoco il personale della scuola aveva già attivato il piano di emergenza dell’istituto, verificando che all’interno del locale interessato non vi fosse la presenza di fiamme per poi “isolare” e inibire l’accesso al laboratorio. I Vigili del fuoco sono quindi entrati nel laboratorio e dopo un sopralluogo, eseguito anche con l’ausilio di apposita strumentazione per la ricerca di un eventuale spargimento di qualche sostanza chimica, hanno individuato la causa dell’allarme riscontrando che all’interno di un’apparecchiatura di laboratorio, autoclave, c’era stata una combustione senza fiamma.

I vigili del fuoco hanno provveduto a portare il macchinario all’esterno della scuola e hanno areato i locali, successivamente hanno eseguito un ulteriore misurazione con apposita strumentazione che ha escluso la presenza di residui dei fumi della combustione. Grazie alla precoce segnalazione, alla tempestiva attivazione del piano di emergenza dell’istituto e al rapido intervento dei Vigili del fuoco non è stato necessario evacuare la scuola e gli studenti hanno potuto proseguire le lezioni in altre zone dell’istituto.