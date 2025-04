Udine celebra i 173 anni della Polizia di Stato: il bilancio delle attività

Le celebrazioni a Udine per il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Oggi si celebra il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato con le celebrazioni che a Udine si sono svolte questa mattina nella bellissima cornice della Loggia del Lionello in Piazza Libertà, alla presenza delle più alte cariche istituzionali locali e non solo.



E’ stata anche l’occasione per presentare anche i dati relativi all’attività operativa dell’ultimo anno, che tracciano un bilancio dell’impegno a tutela della sicurezza pubblica sul territorio provinciale di Udine.

Sicurezza e prevenzione: i numeri dell’impegno quotidiano

Nel corso del 2024, sono state 1.509 le denunce presentate, a fronte delle quali sono stati individuati 742 responsabili. Le persone denunciate in stato di libertà sono state 1.643, mentre 266 sono stati gli arresti.



L’attività dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha portato al controllo di oltre 24mila persone e 7.528 veicoli, con 1.004 posti di controllo allestiti. Le pattuglie impiegate sono state 3.364, mentre quelle del “Poliziotto di quartiere” risultano assenti nel periodo.

L’ordine pubblico

Sono stati 757 i servizi di ordine pubblico effettuati, con 8.984 operatori delle forze dell’ordine impiegati, supportati da 3.443 unità di altri corpi e 1.972 rinforzi. Le ordinanze di vigilanza generica emesse sono state 714, segno di un’attività costante nella gestione di eventi e manifestazioni.

Criminalità: contrasto al crimine e indagini complesse

Particolarmente rilevante il lavoro della Squadra Mobile e della Divisione Anticrimine. Tra le operazioni più significative figurano numerosi arresti per spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui il sequestro, a dicembre, di 12 kg di hashish. Importante anche la conclusione di un’indagine su un’organizzazione dedita alla falsificazione di documenti per clandestini, con 63 persone deferite, 28 delle quali arrestate.



Sono 23 le misure cautelari eseguite per reati legati al “Codice Rosso”, e 10 gli arresti per truffe ai danni di anziani. Tra gli episodi di rilievo, anche due arresti per tentato omicidio e altri per rapine e furti aggravati.

L’attenzione al disagio sociale e ai minori

L’Ufficio Minori ha registrato 49 minori non accompagnati collocati in strutture e ha svolto un’intensa attività di sensibilizzazione nelle scuole, con 53 incontri, 337 classi coinvolte e oltre 4.700 alunni incontrati. Non sono mancati gli interventi legati alla violenza di genere e le iniziative contro le truffe agli anziani.

Lotta all’estremismo e alle devianze

La Digos ha operato con determinazione, portando all’arresto di 8 persone e alla denuncia di altre 54, inclusi due minorenni. Tra le indagini di maggiore eco, spicca quella che ha portato all’identificazione di un tifoso che ha esibito una bandiera nazista durante la partita Italia-Israele dello scorso ottobre.

A ciò si affianca un’altra importante attività investigativa che ha permesso di individuare due soggetti responsabili di imbrattamenti presso sedi istituzionali della città, avvenuti la notte precedente alla stessa partita. Una vicenda che ha suscitato notevole eco mediatica e che ha visto l’intervento diretto anche delle autorità politiche e istituzionali. L’identificazione e la denuncia dei responsabili rappresentano un esempio dell’efficacia e della tempestività dell’azione investigativa della Polizia.

In un altro caso, un cittadino algerino è stato espulso dal territorio nazionale per motivi di sicurezza, in seguito alla diffusione di contenuti inneggianti al terrorismo islamista tramite i social.

Le specia Polizia di Stato.

La Polizia di Frontiera ha effettuato 226 rintracci in ingresso e 655 rintracci in zona confinaria di stranieri irregolari. Inoltre, ha arrestato 27 persone e indagato 75 individui in stato di libertà, con una pattuglia di 11.053 operazioni e oltre 52.000 veicoli controllati. Tra i successi più rilevanti, si segnala l’estradizione di 14 persone dall’Austria e l’indagine che ha portato all’arresto di un cittadino albanese trovato in possesso di documenti contraffatti.

La Polizia Stradale, che ha rilevato 400 incidenti, di cui 4 mortali, ha anche arrestato 9 persone e denunciato 88 individui. Oltre a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la Polizia Stradale ha posto in essere 35 servizi specifici, controllando oltre 2.100 conducenti. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla sensibilizzazione nelle scuole, con 2.150 ragazzi raggiunti.

La Polizia Ferroviaria ha vigilato su 49.567 persone e arrestato 7 individui, risolvendo un caso di rapina in stazione a danno di un minorenne, con l’identificazione dei responsabili.

Infine, la Polizia Postale ha contrastato i reati informatici e le truffe online, trattando 104 denunce e portando all’arresto di 17 persone per reati contro la persona e 33 per reati patrimoniali online.