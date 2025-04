Il negozio di Resiutta riapre con una veste rinnovata

Il negozio di Resiutta si rinnova ed entra nella rete Crai.

Un negozio a servizio della comunità e un riferimento per i tanti turisti della zona. Sono questi i propositi del punto vendita di Resiutta, in Via Roma 15, che è entrato ufficialmente nella rete Crai a partire da oggi, giovedì 10 aprile. Con un’identità visiva rinnovata e una riorganizzazione merceologica, i clienti potranno apprezzare un ambiente accogliente e attrattivo, oltre che un’esperienza d’acquisto comoda ed efficiente. L’operazione vede protagonista Ama Crai Est, società cooperativa della grande distribuzione con sede a Montebelluna, e con soci e punti vendita in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Il punto vendita.

Il punto vendita, che si estende su una superficie di 220 mq, offrirà un assortimento di circa 4.000 referenze, selezionate per garantire un perfetto equilibrio tra grandi marchi, specialità locali e proposte esclusive. I clienti potranno trovare un’ampia scelta nei reparti ortofrutta, panetteria, banco salumi, gastronomia, macelleria, latticini e molto altro ancora. Tra le eccellenze del territorio in vendita, spiccano i rinomati Grissini di Resiutta e i biscotti Esse di Raveo, testimonianza dell’attenzione verso la valorizzazione della tradizione regionale.

Un importante elemento distintivo del punto vendita è la sua posizione strategica, situata nelle immediate vicinanze della Ciclovia Alpe Adria, uno dei percorsi cicloturistici più apprezzati del Friuli. Questo lo rende un riferimento non solo per i residenti, ma anche per i numerosi cicloturisti che attraversano l’area, offrendo loro un servizio pratico e accessibile.

Stefano Beltrame e la partnership con Crai.

La gestione del punto vendita è affidata a Stefano Beltrame e al suo team di tre persone. “Grazie alla mia esperienza nel settore e alla profonda conoscenza del territorio, ho deciso di intraprendere questa nuova avventura con Crai. Desideriamo proporre alla clientela la migliore qualità e il migliore servizio possibile; inoltre, con grande entusiasmo annunciamo subito le novità esclusive pensate per l’apertura: il volantino promozionale ‘È arrivato Crai a Resiutta’, valido dal 10 al 23 aprile, e la shopper Crai in omaggio per tutti nella giornata di giovedì”, dichiara il titolare.

“Siamo lieti di accogliere Stefano Beltrame e i suoi collaboratori nella nostra rete di punti vendita. La loro passione, curiosità ed esperienza saranno elementi chiave per consolidare la presenza di Crai in Friuli-Venezia Giulia, garantendo un servizio di qualità e una forte attenzione alle esigenze dei clienti”, afferma Martina Perin, Responsabile Marketing Ama Crai Est.