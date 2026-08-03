Appalti, sit-in della Cgil a Udine: “Più tutele per i lavoratori”

Sit-in e conferenza stampa della Cgil martedì 4 agosto in piazza Matteotti a Udine per chiedere maggiori garanzie per i lavoratori impiegati negli appalti pubblici e privati. L’appuntamento è fissato alle 10.30, mentre nel corso della mattinata sarà attivo anche un banchetto per la raccolta delle firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare promosse dal sindacato.

In Friuli Venezia Giulia fino a 80mila addetti negli appalti

Secondo le stime della Cgil, sono tra 60mila e 80mila i lavoratori occupati in Friuli Venezia Giulia nella filiera degli appalti. Una platea che rappresenta almeno un sesto di tutti i lavoratori dipendenti presenti in regione.



Un settore nel quale, sottolinea il sindacato, continuano a pesare la precarietà, il ricorso a contratti meno vantaggiosi e le lacune della legislazione. Fenomeni che contribuiscono alla diffusione del lavoro povero, delle differenze salariali tra uomini e donne e della carenza di tutele, anche sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La proposta “Stesso lavoro, stessi diritti”

Per affrontare queste criticità, la Cgil ha promosso la proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Stesso lavoro, stessi diritti”, lanciata nel mese di maggio. La campagna ha già superato, in pochi giorni, le 50mila sottoscrizioni necessarie per depositare il testo in Parlamento. La raccolta delle firme prosegue comunque con l’obiettivo di presentare la proposta nel mese di settembre e avviarne l’esame prima della conclusione della legislatura.



La proposta mira a rafforzare i diritti e le garanzie dei lavoratori coinvolti negli appalti, contrastando il dumping contrattuale e le differenze di trattamento tra chi svolge le stesse mansioni.

Banchetto e conferenza stampa in piazza Matteotti

Il prossimo appuntamento regionale della campagna è in programma martedì 4 agosto a Udine, su iniziativa della Cgil Friuli Venezia Giulia e della Camera provinciale del lavoro. In piazza Matteotti sarà allestito un banchetto per raccogliere le firme sia sulla proposta relativa agli appalti sia su quella dedicata alla difesa della sanità pubblica.

Alle 10.30 si terrà la conferenza stampa durante la quale saranno illustrati i contenuti della proposta di legge e i dati sulla situazione occupazionale e salariale del settore degli appalti in Friuli Venezia Giulia. Interverranno Michele Piga, segretario generale della Cgil Fvg, Daniela Duz, componente della segreteria regionale con delega al mercato del lavoro e agli appalti, ed Emiliano Giareghi, segretario generale della Cgil di Udine.