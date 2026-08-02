Cade in laguna e muore annegato: tragedia nel canale di Marano

Tragedia nel pomeriggio di domenica 2 agosto nella laguna di Marano. Un uomo di 43 anni è morto dopo essere caduto in acqua in un canale. Sarebbe stato colpito da arresto cardiaco. L’allarme è scattato poco prima delle 16, quando alla centrale dei Vigili del fuoco è arrivata la segnalazione di una persona finita in acqua.

Il recupero e i soccorsi

Dal distaccamento di Lignano sono partite le squadre dei pompieri, intervenute con due imbarcazioni: una dei volontari e una della squadra permanente. I soccorritori sono riusciti a individuare l’uomo e a recuperarlo, portandolo a bordo di uno dei natanti per avviare le prime manovre di assistenza.

Nel frattempo è stato attivato anche l’elisoccorso regionale, con l’équipe sanitaria che ha raggiunto la zona dell’intervento per tentare di salvare il 43enne. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione cardio-polmonare direttamente a bordo dell’imbarcazione dei Vigili del fuoco. Purtroppo, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.