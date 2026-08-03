Un uomo di 31 anni, straniero e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver danneggiato alcune automobili parcheggiate in via Roma, a Udine, e aver aggredito i militari intervenuti per fermarlo. L’uomo deve rispondere delle ipotesi di reato di violenza o minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Bottiglie lanciate contro le auto in via Roma

L’episodio si è verificato nella serata di sabato 1° agosto, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine, mentre transitava lungo via Roma, ha notato il 31enne mentre lanciava bottiglie di vetro e colpiva con calci e pugni alcune vetture regolarmente parcheggiate lungo la strada.



I carabinieri sono intervenuti immediatamente e, con il supporto dei militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, sono riusciti a bloccare l’uomo.

Le minacce e l’aggressione ai carabinieri

Durante le operazioni di identificazione, svolte prima sul posto e successivamente negli uffici di viale Trieste, il 31enne ha opposto resistenza e minacciato i militari.



Secondo quanto riferito dai carabinieri, l’uomo ha inoltre colpito uno degli operatori con diverse gomitate. Il militare è rimasto lievemente ferito e ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Il 31enne è stato arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza del Comando provinciale dei carabinieri di Udine, in attesa del rito direttissimo, previsto nella mattinata di lunedì 3 agosto.