Torna il concorso che premia i nonni più amati del Friuli

L’undicesima edizione del Concorso Nonno Più

La 50&Più Udine lancia l’undicesima edizione del concorso Nonno Più, l’iniziativa dedicata ai nonni friulani che si sono distinti per bontà, simpatia, generosità, affetto e impegno nella comunità. Il concorso anticipa la sedicesima Festa dei nonni e dei nipoti, in programma sabato 3 ottobre 2026 al Palamostre di Udine, dove saranno consegnati i riconoscimenti ai vincitori.

Tre categorie e un premio speciale

L’associazione degli over 50 aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia premierà i nonni più apprezzati in tre diversi ambiti: economia, sport e volontariato.



A questi riconoscimenti si aggiungerà un quarto premio “speciale”, che sarà svelato come sorpresa al termine del concorso. L’obiettivo è valorizzare le persone che, attraverso il proprio lavoro, le passioni e l’impegno sociale, rappresentano un punto di riferimento per le famiglie e per il territorio friulano.

Come votare il “Nonno Più” 2026

Per partecipare alla votazione è necessario inviare una e-mail all’indirizzo [email protected], indicando il nome del nonno prescelto.



Come ricorda il presidente della 50&Più Udine Guido De Michielis, ogni partecipante può esprimere fino a tre preferenze, una per ciascuna categoria del concorso. Le votazioni resteranno aperte fino alla fine di settembre. I vincitori saranno proclamati durante la festa del 3 ottobre, una giornata pensata per celebrare il rapporto tra nonni e nipoti e il ruolo centrale degli anziani nella vita delle famiglie e della comunità.