Appena assunto, ruba l’incasso al titolare e va a giocarselo alle slot machine

Udine, 45enne denunciato per furto.

Ruba l’incasso al datore di lavoro nel suo primo giorno di lavoro, e se lo va spendere tutto alle slot machine. Pensando bene, dopo aver alzato il gomito, di completare l’impresa mettendosi a molestare gli altri clienti. E’ così che è finito nei guai un cittadino di origini pakistane di 45 anni, denunciato per furto.

E’ successo la scorsa domenica. La polizia della Questura di Udine è intervenuta in una sala slot dalle parti della stazione dove era stato segnalato un cliente ubriaco che fumava e infastidiva gli altri clienti. L’uomo è stato così allontanato e sanzionato per ubriachezza molesta.

Ma non è finita lì. La mattina seguente si è presentato in Questura il titolare di un distributore di carburante, per denunciare il furto dell’incasso. E, sorpresa, l’autore del furto si è rivelato essere la stessa persona sanzionata per ubriachezza il giorno prima.

Si è così scoperto che il 45enne era appena stato assunto al distributore, quando ha deciso di rubare 1.400 euro dell’incasso per andarseli a giocare alle slot. Combinando quel che poi ha combinato. Risultato? L’uomo è stato denunciato per furto. E al titolare del distributore, oltre a chiavi dell’ufficio e telefono, è stata restituita solo una piccola parte, quella rimasta, dei 1.400 euro rubati, ovvero solo 185 euro.