Udine, appuntamento con il presepe vivente.

Anche quest’anno, come sta ormai diventando tradizione, ci sarà il presepe vivente in piazza San Giacomo a Udine. L’appuntamento è per domani, domenica 18 dicembre, alle ore 17.

La rappresentazione di piazza San Giacomo, giunta alla terza edizione, sarà accompagnata da animali veri, oltre che dal canto tradizionale del Missus, e da musiche natalizie dal vivo con Liubomyr Bogoslavets e la Nuova Banda di Orzano.