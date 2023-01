Previsto l’arrivo della neve anche a Udine

Già arrivata in montagna, ora la neve potrebbe imbiancare anche Udine.

Secondo le previsioni dell’Osmer Arpa Fvg, infatti, la quota neve si sta abbassando: domani, mercoledì 18 gennaio, arriverà sui 300 metri di altitudine mentre giovedì 19 gennaio potrebbe raggiungere anche la pianura, con temperature minime tra i 0 e i 2 gradi e massime tra i 3 e i 6. A quanto sembra, comunque, non si tratterà di precipitazioni intense.

Ecco il bollettino completo per giovedì: “Cielo da nuvoloso a coperto con Bora sostenuta sulla costa e deboli nevicate sulla zona montana e sul Carso; su pianura e costa potranno esserci precipitazioni sparse con fasi sia di pioggia che di neve. Freddo in quota”. La previsione però rimane ancora incerta. Chissà che il meteo non ci regali lo spettacolo della città imbiancata, almeno un po’.