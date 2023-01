Furto a Nimis

E’ stato un furto “vegetale” quello che ha visto come vittima un residente di Nimis. Ad essere rubati, infatti, questa volta non sono stati né oro né contanti, bensì il radicchio dai campi. Colpa del rincaro degli alimenti, che ha spinto qualcuno a trovare una via più economica per sfamarsi, o colpa, come al solito, della mancanza di senso civico?

Chiunque sia stato, comunque, va detto che il proprietario l’ha presa tutto sommato con una certa dose di ironia, dando consigli ai ladri anche su una ricetta: “Se proprio devi rubare il radicchio nei campi degli altri – ha scritto sui social -, almeno non tagliarlo troppo in basso, così le foglie continuano a crescere e possiamo mangiarlo per tutto l’inverno. Te lo consiglio con le uova sode fatte a pezzettini, uno spettacolo. Buon appetito e SCHIAFOITI (strozzati, ndr)”.