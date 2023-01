Incidente con fuga a Manzano

Un’auto è andata a sbattere contro un’altra vettura in sosta e poi è scappata. E’ accaduto lunedì sera, verso le 21.50, all’inizio di via della Stazione a Manzano, quando una macchina rossa, non si sa per quale motivo, ha colpito un mezzo parcheggiato, procurandogli pesanti danni.

Stando al racconto del proprietario dell’automobile danneggiata, l’auto rossa si sarebbe poi allontanata verso il sottopasso. “Se per caso qualcuno avesse visto una 500 rossa con la carrozzeria davanti a pezzi – è l’appello della vittima -, per favore me lo faccia sapere o lo comunichi direttamente ai carabinieri”.