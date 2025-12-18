Festa di Natale e di “compleanno” per Arriva Udine.

Non solo un brindisi natalizio, ma una ricorrenza che intreccia memoria, lavoro e futuro della mobilità friulana: la festa di Natale di Arriva Udine, svoltasi oggi – giovedì 18 dicembre – si è trasformata in una celebrazione per i trent’anni di attività dell’azienda, nata nel 1995 come SAF e diventata negli anni uno dei pilastri del trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia.

Nella sede di via del Partidor si sono ritrovati dipendenti, vertici aziendali e istituzioni, in un clima che ha unito riconoscimento e senso di appartenenza. A fare gli onori di casa il presidente Angelo Costa e l’amministratore delegato Diego Regazzo, affiancati dalle autorità regionali e comunali. Per la Regione FVG era presente l’architetto Enzo Volponi, che ha portato il messaggio dell’assessora Cristina Amirante, mentre per il Comune di Udine hanno partecipato il vicesindaco Alessandro Venanzi, l’assessora Rosi Toffano e al Comandante della Polizia Locale Paolo Carestiato.

La targa a nome della città.

Proprio il vicesindaco Venanzi ha consegnato ai vertici aziendali una targa commemorativa a nome della Città di Udine, come segno tangibile di gratitudine per il servizio pubblico svolto a sostegno della crescita economica e sociale del territorio. “Arriva Udine è un’azienda strutturata e importante – ha sottolineato Venanzi – che in trent’anni ha contribuito in modo decisivo a migliorare la qualità della vita del nostro territorio. Ha saputo interpretare il cambiamento in chiave innovativa, attenta all’ambiente e ai bisogni dei cittadini, portando il Friuli al pari di altri territori nazionali che in passato eravamo costretti a rincorrere”.

Premiati i dipendenti storici.

Come da tradizione, la cerimonia è stata anche l’occasione per rendere omaggio alle persone che rappresentano la continuità e la memoria dell’azienda. Sono stati premiati i dipendenti che nel 2025 raggiungeranno i 25 anni di servizio e applauditi quelli con 30 anni o più di anzianità: oltre sessanta lavoratori, molti dei quali già presenti nelle aziende storiche confluite nella SAF.

Un momento speciale è stato dedicato a Giacomo Atzeni, protagonista dell’ultima edizione di Telethon 2025, dove si è classificato primo assoluto tra i partecipanti che hanno corso in solitaria per tutte le 24 ore della staffetta di solidarietà, portando con sé anche il nome dell’azienda. La giornata si è chiusa con il taglio della torta celebrativa e un brindisi di auguri, suggellando un anniversario che guarda sì al passato, ma soprattutto al futuro.

La storia di Arriva Udine.

Fondata nel 1995 dall’unione di cinque storiche aziende friulane – Collavini, Ferrari, Rosina, Olivo e Autolinee Triestine – SAF ha accompagnato per decenni i collegamenti tra Carnia, Bassa Friulana, Codroipese, Cividalese e le direttrici internazionali verso Slovenia e Croazia.

Divenuta Autoservizi FVG S.p.A. nel 2001 e poi parte del Gruppo Arriva dal 2004, la società ha assunto nel 2020 il nome di Arriva Udine S.p.A., rafforzando il legame con il territorio e puntando su innovazione e sostenibilità.

Oggi Arriva Udine conta 530 dipendenti, una flotta di circa 400 mezzi ed è parte del consorzio TPL FVG S.c.a.r.l., gestore del trasporto pubblico su gomma e via mare nel bacino unico regionale per il periodo 2020-2030.