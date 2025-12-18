Quando arte e parola si incontrano: Valentina Azzini presenta il suo libro alla Galleria FARè

La presentazione del nuovo libro di Valentina Azzini.

Un appuntamento che unisce diverse forme d’arte: Galleria FARè, in Corte del Giglio a Udine, ospiterà la presentazione del nuovo libro di Valentina Azzini Cerebro – Il regno delle maghe e dei guerrieri, venerdì 19 dicembre alle 19.

Pubblicato da Editoriale Giorgio Mondadori – Gruppo Cairo Editore, Cerebro unisce fantasy, psicologia e filosofia dell’anima e raccoglie tre racconti connessi tra loro – Il Regno delle Maghe e dei Guerrieri, La Semina del Sogno e Il Recupero delle Anime Perdute – che formano un unico grande viaggio alla scoperta del sé, parlando tanto ai giovani lettori quanto agli adulti appassionati di narrazione simbolica.

A firmare la creazione, l’udinese Valentina Azzini, artista e counselor con studi psicologici, che intreccia nei suoi lavori arte, simbolismo e introspezione per raccontare i processi di trasformazione dell’animo umano attraverso immagini e racconti. A dialogare con l’autrice sarà Paola Moretti, illustratrice che ha creato la copertina del libro.

“Sono profondamente emozionata nel presentare questo libro alla Galleria FARè, uno spazio in cui ho già avuto il piacere di esporre le mie opere in occasione della mostra collettiva dedicata ad Alberto Zorzini”, racconta la scrittrice. “La protagonista, Valentina, è una ragazza insicura e vittima di bullismo che, attraverso un percorso fantastico e simbolico, affronta le proprie paure e ferite emotive. Il suo cammino diventa una metafora di crescita e di equilibrio interiore, un invito a riconoscere le proprie fragilità per trasformarle in forza e consapevolezza”.

Uno spazio di contaminazioni artistiche.

L’appuntamento si inserisce in un contesto del tutto nuovo: “Dal 15 al 23 dicembre la Galleria si trasformerà in un temporary shop dedicato all’arte, dove sarà possibile acquistare articoli particolari e originali, ideali anche come regali particolari. Ci saranno stampe, disegni, piccole sculture, oggetti d’arte e fotografie”, spiega il curatore Roberto Casasola.

“La presentazione del libro in galleria conferma la filosofia di questo spazio, da sempre aperto alle contaminazioni artistiche e impegnato nel sostenere e promuovere ogni forma d’arte. Valentina è un’artista poliedrica che spazia dall’arte alla scrittura: siamo felici di ospitarla e curiosi di scoprire il suo nuovo libro” conclude.

La presentazione si terrà venerdì 19 dicembre alle 19 presso la Galleria FARè, in via dei Rizzani 9, interno 3, a Udine. Il temporary shop sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Ingresso gratuito.