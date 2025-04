Aspettando La Notte dei Lettori: oltre 100 eventi in 30 comuni

Torna l’appuntamento con Aspettando La Notte dei Lettori.

È tempo di “Aspettando… La Notte dei Lettori”, anteprima itinerante e valore aggiunto del Festival organizzato dal Comune di Udine in sinergia con le realtà culturali, bibliotecarie, librarie e associative. Sono 30 i Comuni coinvolti, in cui farà tappa la dodicesima edizione con oltre 100 eventi a partire dal 28 aprile e per tutto il mese di maggio in attesa del festival che animerà la città di Udine dal 4 all’8 giugno.

Una vera e propria “carovana della lettura” che attraverserà il Friuli, riscoprendo il valore delle comunità attraverso eventi di ogni genere: letture condivise, dibattiti, spettacoli, giochi, incontri intergenerazionali e tanto altro. Tutto questo in attesa del gran finale: la dodicesima edizione de “La Notte dei Lettori”, in programma a Udine dal 4 all’8 giugno.

Il Tema 2025: “GenerAzioni”

La direttrice artistica Martina Delpiccolo ha presentato con trasporto il cuore tematico della nuova edizione. “A volte spetta a una generazione essere grande. Voi potete essere quella generazione”. Le parole di Nelson Mandela – ha spiegato – ci guidano in un tempo dove convivono ben sette generazioni, ma in cui il dialogo tra esse non è scontato”. Da qui nasce il tema “GenerAzioni”, un gioco di parole che richiama l’urgenza di “generare azioni” e riflettere sulle dinamiche di “genere” in un mondo in rapido mutamento, segnato da accelerazioni tecnologiche, cambiamenti valoriali e nuove visioni del mondo.

Cultura che Unisce

Per l’assessore comunale alla Cultura, Istruzione e Università Federico Pirone l’anteprima si conferma un’esperienza unica capace di “unire, dal basso, le particolarità del nostro Friuli in una narrazione comune”. Il tema scelto stimola a riflettere su quanto il cambiamento possa generare valore, invitando alla partecipazione attiva. In un contesto sempre più digitalizzato e veloce, la lettura si riafferma come “ponte” tra mondi diversi, generazioni e visioni.

Una Rete di Biblioteche, Librerie e Persone

Un ruolo centrale spetta alla Biblioteca Civica Joppi, cuore pulsante della rete bibliotecaria cittadina, guidata da Cristina Marsili: “Le biblioteche non sono più solo luoghi di informazione, ma spazi di comunità, dove l’ascolto e la progettazione condivisa migliorano la qualità della vita”. Una visione condivisa anche da Paolo Montoneri, presidente del Sistema Bibliotecario del Friuli: “Siamo passati da 4 a 30 Comuni in soli cinque anni. È un viaggio che unisce, un abbraccio simbolico al territorio, in attesa della vera Notte”.

Le librerie non sono da meno, rappresentate da Luana Grassi dell’associazione Librerie in Comune: “A Udine esiste una sinergia autentica tra librerie, Comune e biblioteca. La Notte dei Lettori è il momento in cui questa collaborazione si celebra, dando voce a chi ama e vive i libri tutto l’anno”.