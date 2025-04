Incendio in uno scantinato di Fiume Veneto: 3 persone intossicate

L’incendio nello scantinato di una casa a Fiume Veneto.

Incendio nella tarda mattinata di oggi nello scantinato di una casa a Fiume Veneto. Sul posto, intorno alle 12, è intervenuta una squadra della sede centrale del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta, con il supporto dell’autobotte.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno trovato all’esterno dell’abitazione le 3 persone che al momento dell’incendio si trovavano in casa e tentando di spegnere l’incendio avevano inalato i fumi della combustione. Parte dei soccorritori è entrata nello scantinato per spegnere l’incendio, che aveva coinvolto un elettrodomestico, mentre gli altri, dopo aver richiesto l’intervento del personale sanitario, assistito le tre persone.

Spente le fiamme I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scantinato e hanno fatto un controllo strumentale in tutti i locali dell’abitazione per verificare che non vi fossero qualche residuo dei gas prodotti dalla combustione. Giunto sul posto, il personale sanitario ha visitato le tre persone e poi le ha accompagnate all’ospedale per i controlli del caso. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che ha coinvolto l’elettrodomestico e una piccola parte delli scantinato senza propagarsi all’abitazione