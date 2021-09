La morte del professore Attilio Maseri a 85 anni.

Cardiologo di fama internazionale, professore universitario all’Università San Raffaele di Milano, presidente della fondazione benefica Per il tuo cuore e filantropo, il Friuli perde una delle sue figure più illustri nel mondo della medicina. Se n’è andato all’età di 85 anni Attilio Maseri. Fu il cardiologo della regina inglese Elisabetta II e del Papa Giovanni Paolo II.

Impegnato anche nel sociale, da sempre vicino ai giovani, era rimasto sempre legato a Udine. Nel 2013 donò all’Università di Udine la biblioteca Florio, contenente oltre dodicimila volumi e manoscritti raccolti dalla metà del Settecento, e nel 2018, sempre all’Università, cedette lo storico Palazzo Antonini, ex sede della Banca d’Italia, che porta oggi anche il suo nome.

Durante la sua carriera ha pubblicato più di 750 articoli e testi di medicina su riviste specializzate a livello mondiale ed ha ricevuto numerosi premi e onorificenze tra cui la Medaglia d’oro ai benemeriti della Scienza e della Cultura il titolo di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana nel 2005.

“La scomparsa del professor Attilio Maseri non può che rattristarci perché con lui se ne va un amico vero della città di Udine. Come sindaco, ho avuto l’onore non solo di approfondire la sua conoscenza ma anche di conferirgli la cittadinanza onoraria della nostra città all’inizio del mio mandato – ha dichiarato il sindaco di Udine Pietro Fontanini -. Maseriè stato non solo un illustre cardiochirurgo ma anche un filantropo autentico, basti pensare alla donazione che fece all’università del Palazzo che oggi porta il suo nome e che ospita il Rettorato della nostra Università”.

(Visited 431 times, 431 visits today)