Dall’Austria a Udine: a 9 anni Elowen è campionessa italiana di ginnastica ritmica

Elowen Chialastri ha conquistato il titolo di campionessa nazionale Allieve 1^ fascia.

Talento, determinazione e maturità. Sono queste le qualità che la piccola Elowen Chialastri, nove anni appena (classe 2017) ha messo in campo a Chieti, dove nei giorni scorsi ha conquistato il titolo di campionessa nazionale Allieve 1^ fascia (la categoria Gold federale, pertanto il massimo campionato per difficoltà tecnica), imponendosi al termine di una gara molto combattuta.

“Il risultato di Elowen assume un valore ancora più significativo se si considera il percorso che l’ha portata fin qui: la sua famiglia ha scelto di trasferirsi dall’Austria per permetterle di allenarsi con noi, dimostrando una fiducia che abbiamo sentito come una grande responsabilità fin dal primo giorno. Abbiamo ritenuto fosse ancora presto per un inserimento in Accademia, scegliendo invece un percorso di crescita graduale e strutturato. La vittoria nella categoria Gold federale, il massimo livello per difficoltà tecnica, per la sua età, è una soddisfazione profonda per tutta la società e la conferma del valore del lavoro della nostra sezione ritmica, sempre più punto di riferimento e fucina di talenti”, ha precisato il direttore generale di ASU, Nicola Di Benedetto, presente in pedana, in Abruzzo.

La vittoria nazionale.

Dopo aver già brillato nelle fasi precedenti, con la vittoria del titolo regionale e di zona tecnica, la giovanissima atleta che veste la maglia dell’Associazione Sportiva Udinese – ASU, ha saputo confermare le sue qualità anche sulla pedana più importante, quella nazionale, tenendo testa a ben 23 avversarie provenienti da tutta Italia. In pedana ha dimostrato non solo qualità tecniche, ma anche una solidità personale ben oltre superiore a quella di una bambina della sua età, confermando un percorso di crescita che l’aveva già vista protagonista lo scorso novembre con un prestigioso bronzo nazionale. Tenace, caparbia e dotata di un talento ormai riconosciuto a livello nazionale, ha saputo trasformare la pressione a cui un campo gara di quel tipo può sottoporre in energia, conquistando meritatamente il gradino più alto del podio.

Ottima prova anche per Giulia Grigolini.

Accanto a lei, ottima anche la prova di Giulia Grigolini, che ha chiuso al quarto posto nella categoria Allieve 4, replicando il risultato dello scorso anno. Nonostante un cambio attrezzi che l’ha messa duramente alla prova, Giulia ha gestito la gara con grande lucidità, dimostrando carattere e capacità di adattamento.



“Quello di Elowen è un risultato che ci riempie di orgoglio – ha dichiarato l’allenatrice Magda Pigano -, non solo per la vittoria, ma per il percorso che l’ha portata fin qui. Ha affrontato ogni fase con impegno e consapevolezza, dimostrando una maturità rara per i suoi 9 anni. Anche Giulia ha saputo reagire con grande determinazione. Sono segnali importanti, che raccontano la qualità del lavoro quotidiano e la crescita delle nostre ginnaste“.