Incendio a Staranzano: fiamme partite dalla camera da letto

L’incendio in un appartamento di Strada della Colussa a Staranzano.

Incendio nella mattinata di oggi, martedì 21 aprile 2026, a Staranzano, all’interno di un appartamento situato in Strada della Colussa. Le fiamme sono divampate intorno alle 10.15 e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Gorizia con la squadra del distaccamento di Monfalcone, supportata dall’autoscala proveniente dalla sede centrale del comando isontino.



Al loro arrivo, gli operatori hanno trovato gli inquilini già all’esterno dell’abitazione. Dopo aver verificato che all’interno non vi fossero altre persone, hanno avviato le operazioni di spegnimento.



Entrati nell’alloggio, i Vigili del fuoco hanno individuato il focolaio in una camera da letto, dove le fiamme stavano interessando gli arredi. L’intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere l’incendio, evitando che si propagasse al resto dello stabile.



Grazie alla rapidità delle operazioni, il rogo non ha raggiunto il tetto dell’edificio, composto da due piani fuori terra, né ha coinvolto l’attività di ristorazione situata al piano inferiore. Una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Cause in fase di accertamento

Una volta domate le fiamme, i Vigili del fuoco hanno proceduto con la bonifica delle aree interessate e con la messa in sicurezza dell’immobile. Restano ancora da chiarire le cause che hanno originato l’incendio, attualmente al vaglio degli operatori. Fortunatamente non si registrano feriti.