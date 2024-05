Furto in un ristorante di Campoformido.

Furto in un ristorante di Basaldella di Campoformido: i ladri hanno colpito il locale Al Nuovo Baffone, lungo via Adriatica. Nella notte scorsa, tra il 9 e il 10 maggio, hanno forzato la porta posteriore della struttura e, una volta dentro, hanno rubato il fondo cassa, alcuni smartphone e generi alimentari. Il valore del danno non è ancora stato quantificato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Campoformido che ora portano avanti le indagini.