Cade nel Ledra a Udine: anziano recuperato privo di sensi e rianimato

E’ caduto nel canale Ledra in via Sondrio a Udine.

Intervento di soccorso, nel pomeriggio di oggi, 8 agosto, attorno alle 16.15, per un uomo caduto nel canale Ledra in via Sondrio a Udine. L’anziano, classe 1945 di Tavagnacco, è stato recuperato dalla squadra dei Vigili del Fuoco in stato di incoscienza. Immediatamente soccorso, è stato sottoposto a manovre di rianimazione sul posto. Dopo il primo intervento dei pompieri, l’anziano è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in ospedale.