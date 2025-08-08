Tombe trascurate: il Comune di Pordenone avverte, pagheranno i proprietari

La stretta del Comune di Pordenone contro le tombe trascurate.

Il Comune di Pordenone lancia un avviso chiaro ai cittadini proprietari di tombe nei cimiteri cittadini: chi non provvederà alla manutenzione delle sepolture potrebbe vedersi addebitare i costi di pulizia e potatura direttamente dal Comune.

Questa mattina, l’assessore ai Servizi cimiteriali Walter De Bortoli, insieme al dirigente comunale Davide Zaninotti, a rappresentanti dell’Ufficio cimiteriale e a un referente di GEA Spa, ha effettuato un sopralluogo al Cimitero Urbano di via Cappuccini per valutare lo stato di conservazione in vista delle prossime commemorazioni di Ognissanti e dei defunti.

Lo stato del cimitero e la richiesta di collaborazione.

Il cimitero si presenta generalmente in buone condizioni, ma sono molte le tombe che necessitano di interventi urgenti di manutenzione. Il Comune ringrazia chi mantiene cura e decoro, ma sottolinea la necessità di una collaborazione più ampia: “In alcune sepolture, soprattutto nel primo campo, si riscontra una significativa trascuratezza – ha detto De Bortoli -. Se continueremo a rilevare questa trascuratezza da parte di numerosi cittadini, che contatteremo e solleciteremo nuovamente, il Comune dovrà assolutamente provvedere a far potare o rimuovere quelle piante che oramai hanno preso il sopravvento sulle tombe, crescendo senza limiti e spesso divenendo a tutti gli effetti degli alberi ingombranti che invadono vialetti e sepolture altrui”.

Chi non provvede, vedrà addebitate le spese di manutenzione.

Nelle prossime settimane gli interessati saranno contattati dagli uffici comunali e sollecitati ulteriormente. Se i titolari non interverranno con la rimozione di erbacce, arbusti, piante infestanti o alberi dalle tombe attualmente in stato di degrado e considerando l’approssimarsi della ricorrenza del 2 novembre, sarà il Comune a dover effettuare presso tali sepolture la pulizia necessaria, al fine di restituire ai cimiteri la dignità e il decoro che di meritano. Per le spese di pulizia che il Comune sosterrà, si dovrà necessariamente considerare una richiesta di addebito a quei titolari.

“Il cimitero – ribadisce l’assessore De Bortoli, in accordo con il sindaco Alessandro Basso – è un luogo delicato e a disposizione di tutti che dev’essere necessariamente ordinato e pulito, quanto e più ancora di una piazza. Per questo abbiamo bisogno della collaborazione di tutta la cittadinanza. Ciascuno di noi infatti ha al cimitero una piccola casa, rappresentata dalla tomba del proprio famigliare. Per questo vogliamo che il ricordo dei nostri defunti sia rispettato e onorato”.

Nuovi sopralluoghi nei cimiteri contro le tombe trascurate.

Questi sopralluoghi dedicati saranno condotti anche in tutti gli altri cimiteri cittadini. Presso ciascuno di essi verrà apposto un avviso per invitare i cittadini a prendersi cura delle proprie tombe, in particolar modo potando le piante ed estirpando le erbacce, informando che la mancata collaborazione autorizzerà il Comune ad intervenire nella pulizia delle tombe, attribuendo poi le spese di manutenzione ai rispettivi titolari.