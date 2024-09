Sono più di 132mila gli studenti pronti a tornare tra i banchi di scuola per il nuovo anno.

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a dare ufficialmente il via al nuovo anno scolastico mercoledì 11 settembre, con oltre 132.000 studenti pronti a tornare tra i banchi. Secondo i dati forniti dall’Ufficio scolastico regionale, gli alunni iscritti agli istituti statali per l’anno 2024-25 ammontano a 132.587, registrando un calo rispetto ai 134.839 dell’anno precedente. Questa diminuzione corrisponde a un calo del 1,67%, pari a 2.252 studenti in meno rispetto al 2023-24.

Le scuole con lingua di insegnamento italiana, che rappresentano la maggioranza degli istituti della regione, hanno registrato una flessione in quasi tutti i livelli scolastici. Il calo più consistente riguarda la scuola dell’infanzia, dove gli iscritti sono 12.131, con una riduzione di 479 unità (-3,80%) rispetto all’anno precedente. Anche la scuola primaria ha visto un netto decremento, con 39.413 iscritti, 1.121 in meno rispetto al 2023-24, pari a una diminuzione del 2,77%. Alla scuola secondaria di primo grado gli studenti sono 27.664, con una riduzione di 580 unità (-2,05%), mentre la scuola secondaria di secondo grado ha mantenuto praticamente stabili le iscrizioni, con 49.454 studenti, una differenza di soli due alunni rispetto all’anno precedente.

In parallelo, gli istituti con lingua di insegnamento slovena hanno anch’essi visto un calo di iscritti in quasi tutti i livelli scolastici. Le scuole dell’infanzia con insegnamento in sloveno contano 731 alunni, sette in meno rispetto all’anno precedente (-0,95%), mentre le primarie registrano 1.351 iscritti, con una perdita di 45 alunni (-3,22%). La scuola secondaria di primo grado ha subito un calo più pronunciato, con 874 alunni, 41 in meno (-4,48%). Le scuole secondarie di secondo grado in lingua slovena sono in controtendenza, con un aumento di 23 iscritti rispetto al 2023-24 (+2,43%), portando il totale a 969 studenti. A questi numeri vanno sommati anche gli alunni iscritti alle scuole paritarie presenti in regione, che completano il panorama educativo del Friuli Venezia Giulia.