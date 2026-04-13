Il Cammino delle 44 chiesette votive si presenta a Udine

Un incontro promosso dall’Arcidiocesi di Udine per presentare il Cammino delle 44 chiesette votive della Valli del Natisone.

Il Cammino delle 44 chiesette votive delle Valli del Natisone, con le sue valenze spirituali, artistiche, architettoniche, naturalistiche e di turismo sostenibile, sarà al centro dell’attenzione di un incontro promosso dall’Arcidiocesi di Udine, attraverso l’Ufficio diocesano per i beni culturali. L’appuntamento è in programma giovedì 16 aprile, alle ore 18.00, presso il Centro culturale diocesano “Paolino d’Aquileia” (con ingresso da Via Treppo 3, disponibile un ampio parcheggio interno).

Dopo l’intervento introduttivo di monsignor Sandro Piussi, direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Udine, degli Archivi e delle Biblioteche Diocesane e del Seminario Arcivescovile, i contenuti del Cammino saranno illustrati da Antonio De Toni (presidente della Pro Loco Nediške Doline – Valli del Natisone e ideatore di questo straordinario itinerario) e da Antonietta Spizzo e Tiziana Perini, autrici della guida ufficiale del Cammino delle 44 chiesette votive.

Il Cammino delle 44 Chiesette Votive è un percorso escursionistico e spirituale a forma circolare (con inizio e fine al Museo Cristiano di Cividale del Friuli) di circa 184 km, che abbraccia tutti i comuni delle Valli del Natisone collegando 44 antiche chiesette votive (XIV-XV sec.) di notevole valore architettonico e artistico. Suddiviso in 10 tappe, offre un’esperienza “slow” alla scoperta di arte, storia e cultura slovena locale, in un contesto naturalistico e paesaggistico stupendo. Il Cammino delle 44 chiesette votive è dotato di tutti i necessari strumenti per i visitatori: dalla guida turistica e dalle mappe cartaceee e digitali, fino alla Credenziale che permette di raccogliere i timbri che certificano il raggiungimento di ogni tappa.